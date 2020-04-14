Анна Седокова откровенно о своих комплексах: «Я долго боролась с синдромом отличницы и манипуляциями мужчин»
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Фото: Instagram
Анна Седокова во время прямого эфира в социальной сети с психологом Никой Набоковой призналась, что долгое время боролась с синдромом отличницы и всю жизнь подстраивалась под своих мужчин.
«У меня синдром хорошей девочки. Я была отличницей и для меня важно было получать похвалу, сначала от мамы, а после — от своих мужчин, — призналась Анна. — Я всю жизнь пол них подстраивалась, ломала себя, старалась сделать все, чтобы им нравиться. Я думала: "Если я принесу ему чай, ему же будет приятно". И только к 36 годам я поняла, что не нужно подстраиваться под других и реагировать на манипуляции».
В беседе с психологом экс-«ВИА Гра» рассказала, что осталась без подруг, когда начала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой. «Раньше мы могли пойти в кафе, поболтать. А когда у меня появился любимый мужчина, меня физически перестало хватать на все и на всех. У меня очень много работы, у меня трое детей и любимый. Я не могу разорваться. Не скажу, что мы ругались, что кто-то хороший, а кто-то плохой, просто мы с подругами оказались в разных мирах. Теперь у меня нет подруг совсем, а только хорошие знакомые», — поведала артистка.
Фото: Instagram
Кстати, несколько дней назад во время беседы с украинской певицей Ольгой Поляковой Анна призналась, что Константин Меладзе сильно манипулировал солистками «ВИА Гры».
«ОН все делал так, чтобы мы казались лучше. Он спрашивал: "Кто сегодня будет моей музой? Я дам тебе больше слов". А мы: "Нет, мой господин, дай мне слово"», — с иронией рассказала Анна Седокова.
Седокова также добавила, что после женитьбы Меладзе на Вере Брежневой у него изменилось отношение к группе «ВИА Гра», поэтому коллектив уже не такой успешный. А если у него и появляется интерес, то его прижимают, уверенно заявила Анна, намекая на свою экс-коллегу Брежневу.
Фото и видео: Instagram
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