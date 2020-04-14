Анна Седокова откровенно о своих комплексах: «Я долго боролась с синдромом отличницы и манипуляциями мужчин»

Анна Седокова во время прямого эфира в социальной сети с психологом Никой Набоковой призналась, что долгое время боролась с синдромом отличницы и всю жизнь подстраивалась под своих мужчин.

«У меня синдром хорошей девочки. Я была отличницей и для меня важно было получать похвалу, сначала от мамы, а после — от своих мужчин, — призналась Анна. — Я всю жизнь пол них подстраивалась, ломала себя, старалась сделать все, чтобы им нравиться. Я думала: "Если я принесу ему чай, ему же будет приятно". И только к 36 годам я поняла, что не нужно подстраиваться под других и реагировать на манипуляции».

В беседе с психологом экс-«ВИА Гра» рассказала, что осталась без подруг, когда начала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой. «Раньше мы могли пойти в кафе, поболтать. А когда у меня появился любимый мужчина, меня физически перестало хватать на все и на всех. У меня очень много работы, у меня трое детей и любимый. Я не могу разорваться. Не скажу, что мы ругались, что кто-то хороший, а кто-то плохой, просто мы с подругами оказались в разных мирах. Теперь у меня нет подруг совсем, а только хорошие знакомые», — поведала артистка.