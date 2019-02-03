Михаил Шац отправил Татьяну Лазареву «в ссылку» в Испанию, чтобы безнаказанно ей изменять?

Несмотря на то, что Михаил Шац и Татьяна Лазарева отрицают, что уже давно не вместе, в Сети не утихают самые разные слухи на этот счет. Недавно в Telegram-канале «Небожена» (говорят, что его ведет известная журналистка Божена Рынска) были опубликованы подробности о нынешних отношениях супругов — автор канала утверждает, что является подругой Татьяны.

«Шац изменял Тане на глазах у общих друзей и знакомых, а потом сбагрил жену в неадекватном состоянии за границу, чтобы в Москве наслаждаться жизнью и ходить с 20-ти летними девушками в «Пинч» и «Вильямс», — говорится в сообщении. — Шац не дает Тане работать, ограничил в финансах, высылает ей всего лишь 1500 евро в месяц. Он отрезал ее от подруг, говорит, что дело в ней, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед — сексоголик и психопат Михаил Шац, отправивший родную жену в испанскую ссылку».