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Михаил Шац отправил Татьяну Лазареву «в ссылку» в Испанию, чтобы безнаказанно ей изменять?

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Михаил Шац и Татьяна Лазарева

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Один из популярных Telegram-каналов утверждает, что 53-летний Михаил Шац и 52-летняя Татьяна Лазарева уже давно не живут вместе, хотя и не развелись — более того, артист психологически давит на жену и всячески ее ограничивает.

Несмотря на то, что Михаил Шац и Татьяна Лазарева отрицают, что уже давно не вместе, в Сети не утихают самые разные слухи на этот счет. Недавно в Telegram-канале «Небожена» (говорят, что его ведет известная журналистка Божена Рынска) были опубликованы подробности о нынешних отношениях супругов — автор канала утверждает, что является подругой Татьяны.

«Шац изменял Тане на глазах у общих друзей и знакомых, а потом сбагрил жену в неадекватном состоянии за границу, чтобы в Москве наслаждаться жизнью и ходить с 20-ти летними девушками в «Пинч» и «Вильямс», — говорится в сообщении. — Шац не дает Тане работать, ограничил в финансах, высылает ей всего лишь 1500 евро в месяц. Он отрезал ее от подруг, говорит, что дело в ней, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед — сексоголик и психопат Михаил Шац, отправивший родную жену в испанскую ссылку».

Напомним, осенью прошлого года в одном из интервью Шац прокомментировал ситуацию в своем браке: «С Таней мы не разошлись. У нас просто сильно изменилась жизнь после того, как мы потеряли работу». В то же время Лазарева рассказала: «Так получилось, что мы с Михаилом проживаем какую-то новую жизнь по отдельности». Напомним, у Татьяны и Михаила две общие дочери, и актер также воспитал сына жены от предыдущих отношений Степана.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev, Alexander Keltik, Olga Loskutova / Global Look Press, Instagram

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