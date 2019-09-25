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У 6-летнего сына Жанны Фриске появились новая мама и сестра?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Шепелев

Фото: Instagram Дмитрия Шепелева

СМИ сообщили, что Дмитрий Шепелев съехался в новой возлюбленной.

В апреле 2013 года популярная певица Жанна Фриске и телеведущий Дмитрий Шепелев стали родителями, малыша назвали Платоном. Спустя два года мама мальчика умерла, и папа занялся его воспитанием. Долгое время мужчина не комментировал свою личную жизнь, и пост в его Instagram, в котором он признался в ее наличии, спровоцировал настоящее расследование.

Дмитрий признался, что он несколько недель не проводил время наедине со своей половинкой. «Моему сыну 6 лет и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей», — написал он. Из этого можно сделать вывод, что папа Платона уже давно съехался с новой возлюбленной.

Светские сплетники предположили, что шоумен теперь живет со своей возлюбленной — дизайнером Катей Тулуповой, у которой есть дочь от предыдущего брака. Поговаривают, что дети нашли общий язык.

Слова Дмитрия Шепелева — «Все повседневные рутинные заботы от прогулок с собаками до забрать детей из школы начинают приносить удовольствие именно после того, как не надолго удалось вырваться из этого повседневного сценария», — косвенно подтверждают это.

«На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый, — сообщил папа Платона.

Ни Катя, ни Дмитрий пока не комментировали эти предположения.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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