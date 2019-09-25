24 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Юлия Савичева поделилась рецептом торта:
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Как и обещала, выкладываю рецепт клубничного торта! Бисквит: 220г сливочного масла 220г муки 220г сахара 4 яйца Ванилин Щепотка соли Масло комнатной температуры перемешать с сахаром, солью и ванилином. Продолжая взбивать, добавить яйца по одному. Когда масса станет однородной, вводим просеянную муку на низкой скорости миксера. В форму 18-20 см выкладываем половину теста. Выпекаем 20-25 мин при 180 градусах два коржа. Когда они остынут, выравниваем, если это необходимо, и разрезаем их на половину. В результате получаем 4 бисквита. Крем: 500мл сливок 33-35 процентов 250г сливочного сыра Сахарная пудра по вкусу Щепотка соли Ванилин Холодные сливки с сыром, пудрой, ванилином и солью перемешиваем до однородности. Взбиваем до мягких пиков. Собираем торт: Нижний корж смазываем клубничным джемом (можно приготовить самим, можно купить), затем кладем щедро крем. Следующий корж будет с кремом и нарезанной свежей клубникой. Далее повторяем очередность. Покрываем торт кремом. Ставим в холодильник на ночь. На следующий день украшаем торт! Тут полет фантазии😄! Я украсила свежим инжиром, клубникой и мятой🥰. Можно по желанию припылить сахарной пудрой. Торт получается сочным, невероятно ароматным и напоминает вкус из детства. Я съела кусочек, не удержалась😂! #тортыотсавичевой #рецепты #савичева
«Мой самый любимый зритель))) Впервые мой сын увидел меня в роли пани Юлиасевич в спектакле "Мораль пани Дульской". Мы оба в восторге», — написала Ольга Кабо.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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