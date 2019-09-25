24 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елизаветал Боярская показала яркое фото с коллегами: «Осенним утром, помни обо мне))) Первый "Иванов" в этом сезоне! Жасмин, елка и сандал, все в сборе!»

Юлия Снигирь стильно уложила короткие волосы: «Ах, свобода, ах, свобода. Ты — пятое время года».

Анастасия Решетова показала фото «при параде»: «К родам в принципе готова».

Дарья Повереннова сделала селфи со взрослой дочерью: «Хорошо иметь взрослую дочь, которая выросла, выучилась, устроилась на интересную работу, вышла замуж за хорошего человека!)»

«Выходные в Лондоне вместе. Столько всего нового узнали, посмотрели, столько километров прошли пешком. Как здорово быть на одной волне», — поделился Иосиф Пригожин фотографией с женой и дочерью.

Катя Андреева собралась в путешествие: «Полетели с комфортом. Обожжжжжжаю рейсы без задержек. Зеленый чай, много воды и ортопедическая подушка мне в помощь. Мои друзья в Щвейцарии подготовили много #сюрприз и точно будет интересно».

Мама и дочь Тимати — тоже: «Мы подумали и решили, а почему бы и нет?!😉✈️»

Певица МакSим поделилась нежной фотографией: