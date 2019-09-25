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24 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Снигирь

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Елизаветал Боярская показала яркое фото с коллегами: «Осенним утром, помни обо мне))) Первый "Иванов" в этом сезоне! Жасмин, елка и сандал, все в сборе!»

Юлия Снигирь стильно уложила короткие волосы: «Ах, свобода, ах, свобода. Ты — пятое время года».

Анастасия Решетова показала фото «при параде»: «К родам в принципе готова».

Дарья Повереннова сделала селфи со взрослой дочерью: «Хорошо иметь взрослую дочь, которая выросла, выучилась, устроилась на интересную работу, вышла замуж за хорошего человека!)»

«Выходные в Лондоне вместе. Столько всего нового узнали, посмотрели, столько километров прошли пешком. Как здорово быть на одной волне», — поделился Иосиф Пригожин фотографией с женой и дочерью.

Катя Андреева собралась в путешествие: «Полетели с комфортом. Обожжжжжжаю рейсы без задержек. Зеленый чай, много воды и ортопедическая подушка мне в помощь. Мои друзья в Щвейцарии подготовили много #сюрприз и точно будет интересно».

Мама и дочь Тимати — тоже: «Мы подумали и решили, а почему бы и нет?!😉✈️»

Певица МакSим поделилась нежной фотографией:

Дженнифер Лопес показала видео с подросшими детьми:

Анастасия Костенко показала семейное фото: «Теперь понятно, что ямочки — наше семейное».

Дмитрий Шепелев собрался на свидание со своей «второй половинкой»: «Слушайте, а вы проводите время наедине со своими половинами так чтобы без детей? А как? А где? А как часто? Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех из них, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине вдвоем я смотрю с завистью. Моему сыну 6 лет и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно - отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей. Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле никогда не доходят руки. "Да-да, хорошая идея, обязательно надо сделать". И так неделя за неделей. Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый».

Юлия Савичева поделилась рецептом торта:

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Как и обещала, выкладываю рецепт клубничного торта! Бисквит: 220г сливочного масла 220г муки 220г сахара 4 яйца Ванилин Щепотка соли Масло комнатной температуры перемешать с сахаром, солью и ванилином. Продолжая взбивать, добавить яйца по одному. Когда масса станет однородной, вводим просеянную муку на низкой скорости миксера. В форму 18-20 см выкладываем половину теста. Выпекаем 20-25 мин при 180 градусах два коржа. Когда они остынут, выравниваем, если это необходимо, и разрезаем их на половину. В результате получаем 4 бисквита. Крем: 500мл сливок 33-35 процентов 250г сливочного сыра Сахарная пудра по вкусу Щепотка соли Ванилин Холодные сливки с сыром, пудрой, ванилином и солью перемешиваем до однородности. Взбиваем до мягких пиков. Собираем торт: Нижний корж смазываем клубничным джемом (можно приготовить самим, можно купить), затем кладем щедро крем. Следующий корж будет с кремом и нарезанной свежей клубникой. Далее повторяем очередность. Покрываем торт кремом. Ставим в холодильник на ночь. На следующий день украшаем торт! Тут полет фантазии😄! Я украсила свежим инжиром, клубникой и мятой🥰. Можно по желанию припылить сахарной пудрой. Торт получается сочным, невероятно ароматным и напоминает вкус из детства. Я съела кусочек, не удержалась😂! #тортыотсавичевой #рецепты #савичева

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

«Мой самый любимый зритель))) Впервые мой сын увидел меня в роли пани Юлиасевич в спектакле "Мораль пани Дульской". Мы оба в восторге», — написала Ольга Кабо.

Дмитрий Певцов удивил поклонников фотографией в образе Альберта Эйнштейна: «С днем работника АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!»

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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