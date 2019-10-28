Регина Тодоренко рассказала, на что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Далеко не скромными заработками популярных блогеров и звезд Интернета давно никого не удивить: одни щеголяют в одежде люксовых брендов, другие покупают недвижимость, третьи — разыгрывают роскошные авто. Однако признание, которое сделала Регина Тодоренко в интервью Peopletalk.ru, вызвало волну публикаций в Сети.
«Мне необходимо около 4 900 000 в месяц. Но, как я уже говорила, в моей команде шоу "Пятница с Региной" работает 50 человек, и им всем регулярно нужно выплачивать зарплаты. А еще люблю вкладывать в себя, в учебу, в курсы повышения квалификации, занятия английским, в деловые поездки за границу», — сообщила она.
Дел у Регины действительно невпроворот: она участвует в телепроектах, снимает собственное YouTube-шоу, является лицом нескольких марок одежды и косметики.
Влад Топалов поддерживает супругу. Став отцом, он старается уделять время и сыну, и жене, и карьере.
«После рождения Майкла многое изменилось в наших отношениях, но мы по-прежнему очень друг друга любим, по-прежнему самые близкие друзья», — призналась звездная мама, признавшись: — «Кажется, я не досидела в декрете. Так что со следующим я точно уйду в декрет на полгода».
Помимо расходов на сына и себя, Регина выделяет средства на благотворительность: «Почти каждый месяц я кому-то помогаю, и эта помощь в размере 100 000 рублей».
Фото и видео: instagram
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