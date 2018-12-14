Трещина в ребре и сотрясение мозга: Милана Кержакова откровенно рассказала о рукоприкладстве и угрозах бывшего мужа

«Большая ссора была связана с тем, что я узнала о его многочисленных изменах. А произошло это следующим образом. У него был большой матч, в Цюрихе мы жили, на него прилетели мои родители его поддержать. После матча он очень сильно напился, до такой степени, что справлял нужду в городской фонтан. И после того, как мы пришли домой, он просто уснул на диване. Я собирала вещи, потому что на следующий день мы должны были улетать в Петербург, и нашла его телефон. Там я собственно и прочитала про все его многочисленные похождения. В те моменты, когда я улетала по работе и проводила время с его старшим ребенком в Петербурге, он с Цюрихе позволял себе прелюбодействовать», — рассказала Милана Тюльпанова каналу Mash.

Когда жена поставила вопрос ребром, футболист не нашел ничего лучшего, чем проявить жестокость по отношению к ней: «Мне было сложно поверить, что в таких масштабах это все происходит за моей спиной. Я как-то верила ему, мне хотелось верить, по крайней мере в то, что у нас семья и какое-никакое доверие есть. И когда я на следующее утро задала ему вопрос, что это вообще такое, у него была ярко выраженная реакция агрессии на меня. И он стал с силой бросать меня на собранные чемоданы. И получается, что я падала каждый раз на эти чемоданы, и когда я пыталась подняться, он бросал меня на них снова и снова. Все тело у меня было в синяках, я вся была избита, у меня очень сильно болели ребра и болела голова. Когда я приехала в Петербург, я обследовалась и у меня выявили трещину в ребре и сотрясение мозга после этого случая».

«Когда он об этом узнал, он очень сильно испугался, что я предам это все огласке. Он просил прощения у меня и в результате чего он перевел мне сумму в 4 миллиона долларов, как бы говоря что это гарантия того, что это больше не повторится», — вспоминает Милана.

«Он поменялся тогда, когда умер мой папа, и я склонна считать, что этот брак был построен исключительно на выгоде с его стороны», — заключила она.

Что касается видео, то разлученная с сыном мама считает, что мужчина подстроил все специально. «Вообще угрозы от него поступают достаточно часто в мой адрес, и в основном он грозится опубликовать наши домашние видео, видео, которые он снимал когда у меня было тяжелое психоэмоциональное состояние после смерти моего отца. Также одно из видео вы уже видели, он выложил в интернет. Видео скрытой камерой одной из моих встреч с ребенком, установленной против всех моральных законов, и такими видео он меня пугает практически ежедневно. Камера видимо была включена заранее. Я пришла к сыну, и он просто, можно сказать, выкинул его в эту комнату и быстро вышел вместе с няней и захлопнул дверь. Конечно ребенок испугался, ребенок был не подготовлен, ребенок начал плакать. Я старалась как можно безопаснее для малыша себя вести, не трогать его руками чтобы еще больший стресс ему не наносить, он все это заснял. Это одна из первых встреч. У меня были и хорошие встречи с моим сыном, на которых в принципе сын нормально на меня реагировал, называл меня мамой, эти видео конечно не показывают», — прокомментировала мать. Она не исключает, что бывший муж настраивает ребенка против нее, говоря ему, что придет злая тетя.