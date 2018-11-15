4 миллиона долларов за молчание: экс-супруга обвинила Кержакова в рукоприкладстве

15 ноября состоялось очередное судебное заседание в громком бракоразводном процессе Александра и Миланы Кержаковых. Футболист, как и обещал, в зале суда не появился. Зато адвокат его бывшей жены Александр Добровинский раскрыл страшные детали семейной жизни своей подопечной.

«Александр избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов. Кстати, на протяжении всей семейной жизни он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности. А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына, Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации», — цитирует защитника молодой мамы журнал StarHit.