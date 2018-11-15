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4 миллиона долларов за молчание: экс-супруга обвинила Кержакова в рукоприкладстве

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Серый слайд, который
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Александр Кержаков

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Адвокат Миланы Кержаковой Александр Добровинский рассказал страшную правду о рухнувшем браке своей подопечной с Александром Кержаковым.

15 ноября состоялось очередное судебное заседание в громком бракоразводном процессе Александра и Миланы Кержаковых. Футболист, как и обещал, в зале суда не появился. Зато адвокат его бывшей жены Александр Добровинский раскрыл страшные детали семейной жизни своей подопечной.

«Александр избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов. Кстати, на протяжении всей семейной жизни он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности. А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына, Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации», — цитирует защитника молодой мамы журнал StarHit.

Напомним, на днях Петроградский суд Санкт-Петербурга постановил, что на время бракоразводного процесса маленький сын пары Артемий должен жить с мамой. Однако Александр Кержаков не выполнил предписание и пока что ребенок остается вместе с ним. Он настаивает на том, что не давал Милане видеть мальчика лишь из-за ее зависимости от запрещенных препаратов, от которой, по его словам, она до сих пор не излечилась.

Фото и видео: Instagram

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