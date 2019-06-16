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Сыновья Екатерины Климовой проводят время с новой женой своего отца

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Кристина Бродская и Игорь Петренко

Фото: Instagram Кристины Бродской и Игоря Петренко
Актер с сыновьями и его супруга полетали на воздушном шаре.

41-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей от троих мужей. Отцом сыновей актрисы является Игорь Петренко – актерская чета рассталась в 2014 году спустя десять лет брака. В 2016 году Игорь Петренко женился на Кристине Бродской, родившей ему троих дочерей. Благодаря недавнему выпуску программы «Живая жизнь» поклонники Петренко узнали, что Корней и Матвей нашли общий язык с новой супругой своего отца. Игорь и Кристина в компании мальчиков полетали на воздушном шаре. «Если честно, очень боюсь высоты. Это одно из состояний, которое меня просто-напросто парализует. Не хотел об этом признаваться при мальчиках и любимой. Придется держать эмоции при себе», — рассказал в эфире актер.

Кристина Бродская, Игорь Петренко, Матвей и Корней Петренко

Фото: кадр из эфира

Стоит отметить, что, несмотря на развод, Екатерине Климовой и Игорю Петренко удалось сохранить теплые отношения. Так, бывшие супруги вместе с детьми отпраздновали начало учебного года.

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