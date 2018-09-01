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Екатерина Климова отметила начало учебного года с бывшим мужем и свекровью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Екатерины Климовой

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Актриса поделилась фотографиями с ужина в честь 1 сентября.

40-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей — дочерей Лизу и Бэллу и сыновей Матвея и Корнея. Старшая дочь актрисы Лиза появилась в браке с Ильей Хорошиловым, а отцом мальчиков является актер Игорь Петренко. Вчера звезда театра и кино посетила вместе с детьми торжественную линейку в честь первого звонка в новом учебном году, а вечером устроила праздничный ужин, фотографиями с которого она поделилась в своем Instagram. Вместе с Екатериной Климовой и ее детьми праздничную трапезу разделили ее мама, Игорь Петренко с мамой, а также Татьяна Лютаева с сыном Домиником. Поклонники восхищены тем, что Екатерине удалось сохранить теплые отношения с бывшим супругом и свекровью.

«Хорошо, что отец встречается с сыновьями!», «Высокие! Высокие отношения!», «Прекрасно то, что у вас остались тёплые отношения с Игорем», «Как здорово, что вы сохранили дружеские отношения ради детей. Не каждый так может», «Приятно на вас смотреть», «Вот молодчины, мудрость в семье, отношения настоящие человеческие, а дети точно должны в таких отношениях расти», «Приятно, когда люди сохраняют человеческие отношения в любых обстоятельствах. Удачи и счастья всем».

Напомним, сейчас Екатерина Климова замужем за коллегой по цеху Гелой Месхи. У пары есть двухлетняя дочь Бэлла.

Фото и видео: instagram

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