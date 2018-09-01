Екатерина Климова отметила начало учебного года с бывшим мужем и свекровью

«Хорошо, что отец встречается с сыновьями!», «Высокие! Высокие отношения!», «Прекрасно то, что у вас остались тёплые отношения с Игорем», «Как здорово, что вы сохранили дружеские отношения ради детей. Не каждый так может», «Приятно на вас смотреть», «Вот молодчины, мудрость в семье, отношения настоящие человеческие, а дети точно должны в таких отношениях расти», «Приятно, когда люди сохраняют человеческие отношения в любых обстоятельствах. Удачи и счастья всем».

Напомним, сейчас Екатерина Климова замужем за коллегой по цеху Гелой Месхи. У пары есть двухлетняя дочь Бэлла.