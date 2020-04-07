Светлана Бондарчук сменила статус отношений с Сергеем Харченко

На сегодняшний день мало кто сомневается в том, что Светлана Бондарчук встречается с Сергеем Харченко. Она давала интервью, открыто говоря о своей влюбленности, бесконечно публикует фотографии с ним в Instagram. Во вторник вечером, 7 апреля, изменился статус ее отношений в Facebook.