Светлана Бондарчук сменила статус отношений с Сергеем Харченко
На сегодняшний день мало кто сомневается в том, что Светлана Бондарчук встречается с Сергеем Харченко. Она давала интервью, открыто говоря о своей влюбленности, бесконечно публикует фотографии с ним в Instagram. Во вторник вечером, 7 апреля, изменился статус ее отношений в Facebook.
Фото: Facebook Светланы Бондарчук
О расставании с режиссером Федором Бондарчуком главный редактор HELLO! объявила в 2016 году на страницах своего журнала. Пара осталась в хороших отношениях, вместе они вырастили двоих детей — Сергея и Варвару. Новым избранником Светланы Бондарчук стал директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co Сергей Харченко. Светлана быстро нашла общий язык с дочерью Сергея от предыдущих отношений — Юнной.
Фото и видео: Instagram
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