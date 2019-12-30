«Наверное, мальчик лучше»: 51-летняя Светлана Бондарчук мечтает о детях от бойфренда, но замуж не спешит
О романе Светланы Бондарчук и Сергея Харченко стало известно давно. Звездная пара не скрывает свои отношения, демонстрирует совместные снимки в Instagram, однако о свадьбе и детях предпочитает отмалчиваться. В интервью для журнала Tatler бывшая супруга Федора Бондарчука призналась: все возможно.
Светлана призналась, что хотела бы еще детей: «Если вот как раз я буду с мужчиной, с которым я сегодня, то наверное будет логично, если помимо детей, которых у нас к счастью уже достаточное количество, еще будет наш общий ребенок. Наверное, мальчика лучше: мне понятнее, как с мальчиками обращаться. Хотя девочка — тоже хорошо. А может быть и мальчик, и девочка».
На вопрос, хотела бы она еще раз выйти замуж, Севтлана ответила: «Сомневаюсь». Однако полиграф показал «больше да, чем нет».
На вопрос о том, любит ли она своего бойфренда, Светлана ответила безоговорочно «Да», полиграф уточнил, что 10% сомнений все же есть.
Фото и видео: instagram
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