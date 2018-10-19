Светлана Бондарчук откровенно о причинах развода и отношениях с Паулиной Андреевой: «Совместных застолий, видимо, не будет»

Развод Федора и Светланы Бондарчук, который случился два года назад, стал одним из самых громких событий того года. Бывшая супруга режиссера тяжело переживала расставание с мужем, и многие ее поклонники обвиняли в этом новую пассию Федора, молодую актрису Паулину Андрееву. На днях в откровенном интервью для канала «Дождь» Светлана рассказала о настоящей причине развода и отношениях с той, кого все считают разлучницей.

Сейчас свое расставание с мужем женщина считает закономерным: в паре давно зрел кризис, но оба они не спешили его замечать и что-то предпринимать для его преодоления. «Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая. <...> Нам было важно сохранить дружеские, теплые отношения — наверное, и какая-то форма любви остается», — призналась Светлана.

Несмотря на это, нынешняя невеста Бондарчука избегает общения с его бывшей женой. «Совместных застолий, видимо, не будет. Не потому, что я этого не хочу... это другие люди не хотят. Я открыта и Федору сказала об этом сразу», — подчеркнула Бондарчук.

Снова замуж она не спешит, хотя несколько предложений уже получила.

Фото: instagram