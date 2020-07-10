От малышки до юной леди: Дэвид и Виктория Бекхэм показали трогателные видео в честь дня рождения дочери
1 / 10
Фото: Instagram Виктории Бекхэм
Дочери знаменитых многодетных родителей Виктории и Дэвида Бекхэм Харпер исполнилось девять лет. В честь именинницы экс-футболист и бывшая участница Spice Girls опубликовали в Сети трогательные поздравления.
Дэвид Бекхэм опубликовал в Instagram видео с фотографиями любимой дочери Харпер, в котором показал, как она взрослеет.
«Моей прекрасной леди. С днем рождения, моя самая особенная маленькая девочка. Это песня, под которую мы всегда можем потанцевать, посвящается тебе», — написал известный футболист.
«С 9-летием тебя, Харпер! Мы все очень-очень тебя любим», — лаконично поздравила именниницу Виктория. Напомним, что помимо дочери Харпер у Дэвида и Виктории Бекхэм есть трое сыновей — 21-летний Бруклин, 17-летний Ромео и 15-летний Круз.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!