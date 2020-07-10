От малышки до юной леди: Дэвид и Виктория Бекхэм показали трогателные видео в честь дня рождения дочери

«С 9-летием тебя, Харпер! Мы все очень-очень тебя любим», — лаконично поздравила именниницу Виктория. Напомним, что помимо дочери Харпер у Дэвида и Виктории Бекхэм есть трое сыновей — 21-летний Бруклин, 17-летний Ромео и 15-летний Круз.