«Спасибо всем проблемам»: Гуф впервые прокомментировал расставание с Кети Топурия и роман с 18-летней екатеринбурженкой

На днях в Сети активно обсуждалась измена рэпера Гуфа своей девушке Кети Топурия с юной поклонницей из Екатеринбурга. Девушка по имени Яна дала откровенное интервью видеоблогерам с Youtube-канала «Пушка», в котором призналась, что не просто встречалась с Гуфом, а еще и забеременела от него. Правда, через пару дней после того, как Яна узнала о своем интересном положении, она решила избавиться от малыша.

Все это время сам виновник событий хранил молчание, и Кети первой объявила о расставании с ним. Но на днях Гуф все же высказался в своей обычной загадочной манере: «Спасибо всем проблемам, которые свалились на меня в последнее время. Если бы не вы, мне бы не было щас так хорошо» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).