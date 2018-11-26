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«Спасибо всем проблемам»: Гуф впервые прокомментировал расставание с Кети Топурия и роман с 18-летней екатеринбурженкой

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Серый слайд, который
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Гуф

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39-летний рэпер Гуф нарушил молчание после скандала с новой юной возлюбленной и разрывом с певицей Кети Топурия.

На днях в Сети активно обсуждалась измена рэпера Гуфа своей девушке Кети Топурия с юной поклонницей из Екатеринбурга. Девушка по имени Яна дала откровенное интервью видеоблогерам с Youtube-канала «Пушка», в котором призналась, что не просто встречалась с Гуфом, а еще и забеременела от него. Правда, через пару дней после того, как Яна узнала о своем интересном положении, она решила избавиться от малыша.

Все это время сам виновник событий хранил молчание, и Кети первой объявила о расставании с ним. Но на днях Гуф все же высказался в своей обычной загадочной манере: «Спасибо всем проблемам, которые свалились на меня в последнее время. Если бы не вы, мне бы не было щас так хорошо» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Тем временем Яна уже успела не только прервать беременность, но и сделать тату с ФИО возлюбленного, а также резко ответить появившимся у нее хейтерам, которые обвинили ее в самопиаре: «Мне абсолютно все ровно на эту славу, ведь я таких понятий... Как оно предписано, так все и произойдет. Я придерживаюсь моральных принципов, хотя могло бы быть все в развернутой форме, но мне оно зачем? Зачем знать, интимные отношения. Не думаю, что это оценит публика».

Фото и видео: Instagram

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