«Мы очень хотим второго ребеночка»: Наталья Подольская прокомментировала слухи о беременности не подтвердив, но и не опровергнув их

Поклонники Владимира Преснякова и Натальи Подольской считают их крайне гармоничной парой. Обсуждая их трехлетнего сына Артемия, они то и дело отправляют любимых звезд «за вторым». Сегодня, комментируя очередную порцию слухов о своей беременности, певица дала понять: они с мужем активно работают над возможным пополнением.

«Итак! Мои дорогие! Сейчас, очень извиняясь, подошла ко мне Няня Темы и спросила — это правда?? Вы беременны??? И тут я пошла в интернет и все поняла. Друзья! Пока я не беременна или ничего об этом еще не знаю (ведь все может быть). Мы с Володей очень хотим второго ребеночка. Но приписывать беременность пока рано. Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает.... и становится самой выделяющейся частью моего тела. Короче говоря, хотела поставить над i», — написала она.