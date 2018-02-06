Тина Канделаки рассказала, как сохранить семью — и показала красивое фото с 31-летним супругом Василием Бровко.

Тина Канделаки — пример постоянно работающей над собой женщины. Она совершенствует свое тело, пробует себя в новых направлениях бизнеса, занимается карьерой, не слишком афиширует личную жизнь. Но в день рождения своего молодого и красивого мужа, 31-летнего Василия Бровко, она опубликовала красивый снимок с ним и поблагодарила за то, что тот не дает ей расслабиться. «Спасибо тебе, что все время увеличиваешь скорость и не даешь моему азарту сбавить обороты», — обратилась Тина к супругу.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Фев 5, 2018 в 9:54 PST

«В стремительно меняющемся мире институт брака стремительно меняется. В силу 24 часового обмена информацией, мужчина и женщина быстро становятся друг другу неинтересными. Поэтому переходят на следующие отношения, и следующие и так до бесконечности и полного разочарования. А искать надо в себе) Искать силы для постоянного развития, чтобы быть интересным по какой то причине другому человеку. Совместные дети, диван и кошки уже никого не останавливают», — уверена Тина. Только работа над собой способна спасти отношения от неминуемого угасания, считает звезда: «Надо учиться постоянно не только для карьеры, но и для сохранения семьи. Так уж сложилось, что в России, нам, женщинам, надо быть лидерами в этом процессе. Работающие мужчины развиваются автоматически, нам же сохранять семью, растить детей и развиваться с параллельной спутнику скоростью. Сложно, но выбора нет, если не хочешь быть одна».

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Фев 5, 2018 в 1:27 PST