Сергей Жуков нежно поздравил жену с годовщиной начала их любви: «14 лет нашему счастью»

«Поздравляем! Продолжайте в том же духе», «Поздравляю! Вы прекрасная семья, любви вам и благополучия!», «С праздником», «Ребята, вы такие классные! Поздравляем вас! Самое главное — видно, как светятся ваши глаза, глядя друг на друга! Совет вам и любовь еще на многие-многие годы! Горькоооо!», «Поздравляю, вы очень красивая пара», — написали Сергею и Регине.

Регина и Сергей поженились 17 декабря 2007 года. В ноябре 2008-го у них родилась дочь Ника, затем появился на свет сын Энджел. в сентябре 2014-го, в семье Жуковых родился еще один сын — Мирон. В общей сложности пара сыграла 5 свадеб. В июле 2017 года влюбленные обвенчались.

Ранее Регина Бурд рассказала в интервью Passion.ru о том, что ради мужа, которого считает идеальным супругом и отцом, и ради детей отказалась от карьеры в шоу-бизнесе.