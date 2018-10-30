И все-таки они вместе: солист группы Rammstein Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы

Сообщения о том, что солист группы Rammstein Тилль Линдеманн является бойфрендом и отцом ребенка певицы Светланы Лободы долго никто не воспринимал всерьез. Сегодня появилось еще одно подтверждение их союза: 55-летний мужчина забрал свою 36-летнюю возлюбленную, а папарацци запечатлели это на видео.

Парочку заметили в дверях Боткинской больницы в Москве, где Светлана восстанавливалась после операции на почках. Канал Super передает, что Тилль вылетел в российскую столицу как только узнал, что певица была госпитализирована. Источники также сообщили, что артисту пришлось лететь эконом-классом, так как билеты бизнес-класса закончились.