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Социологи назвали идеальный возраст для счастливого брака

Американские социологи назвали самый подходящий возраст для счастливого брака, пишет Marriage.com.

Эксперты считают идеальным периодом для создания семьи возраст от 28 до 32 лет. По мнению специалистов, пары, решившие быть вместе в этом возрасте, имеют минимальный риск развода: они знают, чего хотят от жизни, партнера и сохраняют достаточно энергии для выполнения повседневных обязанностей.

Люди к своему третьему десятку становятся независимыми и стабильными в финансах. К 30 годам мужчины и женщины чаще всего успевают насладиться своей свободой, а также знают что-то о воспитании детей.

Однако семьи с более высокими доходами складываются до 30 лет, уверены эксперты. По их словам, в более раннем возрасте брак может мотивировать партнеров на больший заработок, а также дает возможность раньше вырастить детей. Такие пары после 30 лет могут больше уделять времени себе и другим.

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Фото: pexels.com

Ранее психолог Наталья Панфилов заявила, что возраст старше 40 лет для мужчин становится критическим для серьезных отношений. После 35 лет у мужчин меняется гормональный фон: они уже не хотят экспериментировать.

Как считает психолог, до этого представители сильного пола легче относятся к ошибкам, так как знают о наличии времени на их исправление. С возрастом они начинают бояться решительных шагов, а также сложнее меняют сложившийся удобный и привычный уклад жизни. Им также сложно отказаться от своих привычек.

Фото: pixabay.com, pexels.com

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