Социологи назвали идеальный возраст для счастливого брака

Люди к своему третьему десятку становятся независимыми и стабильными в финансах. К 30 годам мужчины и женщины чаще всего успевают насладиться своей свободой, а также знают что-то о воспитании детей.

Однако семьи с более высокими доходами складываются до 30 лет, уверены эксперты. По их словам, в более раннем возрасте брак может мотивировать партнеров на больший заработок, а также дает возможность раньше вырастить детей. Такие пары после 30 лет могут больше уделять времени себе и другим.