Социологи назвали идеальный возраст для счастливого брака
Эксперты считают идеальным периодом для создания семьи возраст от 28 до 32 лет. По мнению специалистов, пары, решившие быть вместе в этом возрасте, имеют минимальный риск развода: они знают, чего хотят от жизни, партнера и сохраняют достаточно энергии для выполнения повседневных обязанностей.
Люди к своему третьему десятку становятся независимыми и стабильными в финансах. К 30 годам мужчины и женщины чаще всего успевают насладиться своей свободой, а также знают что-то о воспитании детей.
Однако семьи с более высокими доходами складываются до 30 лет, уверены эксперты. По их словам, в более раннем возрасте брак может мотивировать партнеров на больший заработок, а также дает возможность раньше вырастить детей. Такие пары после 30 лет могут больше уделять времени себе и другим.
Фото: pexels.com
Ранее психолог Наталья Панфилов заявила, что возраст старше 40 лет для мужчин становится критическим для серьезных отношений. После 35 лет у мужчин меняется гормональный фон: они уже не хотят экспериментировать.
Как считает психолог, до этого представители сильного пола легче относятся к ошибкам, так как знают о наличии времени на их исправление. С возрастом они начинают бояться решительных шагов, а также сложнее меняют сложившийся удобный и привычный уклад жизни. Им также сложно отказаться от своих привычек.
Фото: pixabay.com, pexels.com
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