Психолог назвала критический возраст мужчины для создания семьи
Она оценила шансы российских мужчин среднего возраста создать семью. По словам специалиста, после 35 лет у мужчин меняется гормональный фон: они уже не хотят экспериментировать. Как считает психолог, до этого представители сильного пола легче относятся к ошибкам, так как знают о наличии времени на их исправление.
С возрастом они начинают бояться решительных шагов, а также сложнее меняют сложившийся удобный и привычный уклад жизни. Им также сложно отказаться от своих привычек. «Если он до этого времени не создал семью, то ему уже страшно экспериментировать», — подчеркнула специалист.
Как передает радио Sputnik, по мнению семейного психолога, женщина уживется с таким мужчиной, если согласна вписаться в его образ жизни.
Мужчины старше 40 лет не популярны у женщин, отметила эксперт. У женщин-ровесниц есть свои привычки, обязательства, которые совместить с таким мужчиной довольно сложно. Молодые девушки пытаются построить отношения с мужчинами 40 лет, но вскоре понимают, что им необходимо сильно подстраиваться и отказываются от отношений. «Мужчина не очень хочет двигаться куда-то, то и молодой девушке это становится неинтересно», — объяснила семейный психолог Наталья Панфилова.
Фото: Pexels.com
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