Психолог назвала критический возраст мужчины для создания семьи

Она оценила шансы российских мужчин среднего возраста создать семью. По словам специалиста, после 35 лет у мужчин меняется гормональный фон: они уже не хотят экспериментировать. Как считает психолог, до этого представители сильного пола легче относятся к ошибкам, так как знают о наличии времени на их исправление.

С возрастом они начинают бояться решительных шагов, а также сложнее меняют сложившийся удобный и привычный уклад жизни. Им также сложно отказаться от своих привычек. «Если он до этого времени не создал семью, то ему уже страшно экспериментировать», — подчеркнула специалист.