Евгений Цыганов показал, как сыновья играют в футбол во время карантина

Евгений Цыганов нечасто публикует фото и видео с участием своих детей. Сейчас он и его сыновья находятся на добровольной самоизоляции, и в отсутствие другого контента звездный отец делится забавными бытовыми сценками. «Карантим», — подписал отец домашнее видео латиницей, совместив по смыслу слова «карантин» и «команда».

Всего у 41-летнего Евгения Цыганова восемь детей. Семеро — 15-летняя Полина, 14-летний Никита, 11-летний Андрей, 10-летняя Софья, 9-летний Александр, 6-летний Георгий и 4-летняя Вера — родились в его отношениях с актрисой Ириной Леоновой. 4-летний Федор родился у актрисы Юлии Снигирь.