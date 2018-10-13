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СМИ сообщили об аресте имущества и счетов Дениса и Дарьи Глушаковых

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дениса Глушакова

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Никулинский районный суд города Москвы вынес решение об аресте в рамках бракоразводного процесса.

Сегодня стало известно, что имущество и счета полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его жены Дарьи арестованы в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Никулинского районного суда Людмилу Косныреву: «В рамках данного иска вынесено определение о наложении обеспечительных мер на совместное имущество, а именно на квартиры, машины и банковские счета». Как отмечает портал WMJ.ru, Коснырева также уточнила, что арест подразумевает запрет на регистрацию, переход прав собственности на квартиры, автомобили и регистрацию сделок по данному имуществу, это же касается и банковских счетов.

Напомним, о проблемах в браке Дениса и Дарьи Глушаковых стало известно в сентябре этого года. Футболист и его супруга обменялись взаимными обвинениями в неверности, кроме того, в Сети появилось видео с предполагаемой любовницей капитана ФК «Спартак».

Дарья Шрамченко и Денис Глушаков поженились в 2010 году. Они познакомились в 2008 году в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом. В момент знакомства Дарье было 17 лет, а Денису – 21 год и он был начинающим игроком. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016 – вторая дочь Александра. Дарья закончила в 2015 году Московский Государственный Медико-стоматологический Университет с красным дипломом по специальности врач-хирург-стоматолог. За 8 лет брака пара в отличие от многих футбольных семей не была замечена ни в каких скандалах и ни разу не попадала в скандальную хронику.

Фото: instagram

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