СМИ сообщили об аресте имущества и счетов Дениса и Дарьи Глушаковых

Напомним, о проблемах в браке Дениса и Дарьи Глушаковых стало известно в сентябре этого года. Футболист и его супруга обменялись взаимными обвинениями в неверности, кроме того, в Сети появилось видео с предполагаемой любовницей капитана ФК «Спартак».

Дарья Шрамченко и Денис Глушаков поженились в 2010 году. Они познакомились в 2008 году в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом. В момент знакомства Дарье было 17 лет, а Денису – 21 год и он был начинающим игроком. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016 – вторая дочь Александра. Дарья закончила в 2015 году Московский Государственный Медико-стоматологический Университет с красным дипломом по специальности врач-хирург-стоматолог. За 8 лет брака пара в отличие от многих футбольных семей не была замечена ни в каких скандалах и ни разу не попадала в скандальную хронику.

Фото: instagram