«Словно ангел-хранитель»: жена нежно поздравила Константина Хабенского с 47-летием и показала его забавное фото

Сегодня, 11 января, актеру и кинорежиссеру Константину Хабенскому исполняется 47 лет. Его супруга, актриса Ольга Литвинова, посвятила мужу нежные строки в своем блоге.
«Чего я от тебя хочу? Ничего! Всего! Чтобы ты позволил мне каждый миг моей жизни подымать на тебя взгляд, как на гору, которая меня охраняет..... (словно каменный ангел-хранитель!). Пока я тебя не знала, я могла и так, теперь, когда я знаю тебя, — мне нужно позволение. (с) С днем рождения», — написала она под забавным фото.
Эти строки принадлежат перу Марины Цветаевой — их она написала в письме австрийскому поэту Райнеру Мария Рильке.
Хабенский, в свою очередь, посвятил добрые слова своей маме:
Константин и Ольга женаты с 2013 года. Летом 2016 года у пары родилась дочь Александра. Хабенский также воспитывает сына Ивана от бывшей супруги, Анастасии Смирновой, которая умерла от опухоли головного мозга в 2008 году. После этой трагедии мужчина активно занялся благотворительностью.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram