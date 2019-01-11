«Словно ангел-хранитель»: жена нежно поздравила Константина Хабенского с 47-летием и показала его забавное фото

Константин и Ольга женаты с 2013 года. Летом 2016 года у пары родилась дочь Александра. Хабенский также воспитывает сына Ивана от бывшей супруги, Анастасии Смирновой, которая умерла от опухоли головного мозга в 2008 году. После этой трагедии мужчина активно занялся благотворительностью.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram