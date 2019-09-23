«Скромное, но роскошное»: фанаты Ксении Собчак смогли в деталях рассмотреть ее венчальное платье

«Лучший кадр из Храма. Я в скромном, но роскошном Венчальном платье Edem, которое мы делали специально для этого события. Я и не знала, что есть специальные, венчальные наряды», — написала она.
«Андрей Малахов и Игорь Миркурбанов держат короны. Шик», — добавила она.
Ранее фото с венчания показывал в своем блоге Константин Богомолов.
«Андрей Малахов и Игорь Миркурбанов держат короны. Шик», — добавила она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!