Сказке конец? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений

Закончились отношения одной из самых красивых пар Голливуда: Ирина Шейк и Бредли Купер больше не вместе. Как сообщил изданию MTO News источник, близкий к паре, в скором времени этот факт официально станет достоянием общественности.

Купер много раз в интервью рассказывал, что счастлив с российской супермоделью Ириной Шейк. Четыре года поклонники следили за красивым романом пары. Актер старался уделять любимой максимум внимания, несмотря на плотные рабочие графики обоих.

Все изменилось во время съемок Брэдли Купера в фильме «Звезда родилась». Фанаты заподозрили актера в романе с партнершей по съемочной площадке Леди Гагой.