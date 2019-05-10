logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сказке конец? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Ирина и Брэдли были одной из самых красивых пар Голливуда

Фото: Dave Bedrosian/ Global Look press
На светские мероприятия они давно ходят друг без друга.

Закончились отношения одной из самых красивых пар Голливуда: Ирина Шейк и Бредли Купер больше не вместе. Как сообщил изданию MTO News источник, близкий к паре, в скором времени этот факт официально станет достоянием общественности.

Купер много раз в интервью рассказывал, что счастлив с российской супермоделью Ириной Шейк. Четыре года поклонники следили за красивым романом пары. Актер старался уделять любимой максимум внимания, несмотря на плотные рабочие графики обоих.

Все изменилось во время съемок Брэдли Купера в фильме «Звезда родилась». Фанаты заподозрили актера в романе с партнершей по съемочной площадке Леди Гагой.

Однако Купер уверял, что любит Шейк и их отношения крепки. Но в начале мая Ирина появилась на балу костюма Met Gala – 2019 в одиночестве. В это же время она стала выкладывать в социальные сети более откровенные фотографии. Так, на днях она опубликовала в Instagram селфи в бикини.

Знакомый пары прокомментировал таблоиду: «Они не вместе, и заявление об окончании их отношений неизбежно». Он также добавил, что Леди Гага не имеет к этому отношения, кризис назревал давно.

«Брэдли стремится хранить личную жизнь в тайне, а Ирина уверена, что нужно чаще выходить в свет вместе», - добавил источник.

Официальных комментариев от актера и модели пока не поступало. Поклонники, шокированные такой новостью, продолжают считать их семьей. Ранее Купер рассказывал, насколько их с Ириной дочь Лея изменила его жизнь: «Отцовство сделало меня другим. Я будто снова оказался в детстве. Понимаете, что я имею в виду? Я могу играть целыми днями и не думать, что выгляжу странно».

Напомним, до романа с Брэдли Купером Ирина состояла пять лет в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. Актер уже был женат: его брак с актрисой Дженнифер Эспозито продлился всего четыре месяца. Они расстались в 2006-м. Он также встречался с актрисами Рене Зеллвегер и Зои Салданой и британской моделью Сьюки Уотерхаус.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Birdie Thompson, Dave Bedrosian, AdMedia, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Regina Wagner, Hubert Boesl, Panoramic, Daziram/Geisler-Fotopress, Ray Tang, Kika Press/ Global Look press

Видео: Instagram, youtube.com/ Lady Gaga

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Почему я не худею»: самые распространенные ошибки, которые мешают вам сбросить вес