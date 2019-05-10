Сказке конец? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений

Закончились отношения одной из самых красивых пар Голливуда: Ирина Шейк и Бредли Купер больше не вместе. Как сообщил изданию MTO News источник, близкий к паре, в скором времени этот факт официально станет достоянием общественности.
Купер много раз в интервью рассказывал, что счастлив с российской супермоделью Ириной Шейк. Четыре года поклонники следили за красивым романом пары. Актер старался уделять любимой максимум внимания, несмотря на плотные рабочие графики обоих.
Все изменилось во время съемок Брэдли Купера в фильме «Звезда родилась». Фанаты заподозрили актера в романе с партнершей по съемочной площадке Леди Гагой.
Однако Купер уверял, что любит Шейк и их отношения крепки. Но в начале мая Ирина появилась на балу костюма Met Gala – 2019 в одиночестве. В это же время она стала выкладывать в социальные сети более откровенные фотографии. Так, на днях она опубликовала в Instagram селфи в бикини.
Знакомый пары прокомментировал таблоиду: «Они не вместе, и заявление об окончании их отношений неизбежно». Он также добавил, что Леди Гага не имеет к этому отношения, кризис назревал давно.
«Брэдли стремится хранить личную жизнь в тайне, а Ирина уверена, что нужно чаще выходить в свет вместе», - добавил источник.
Официальных комментариев от актера и модели пока не поступало. Поклонники, шокированные такой новостью, продолжают считать их семьей. Ранее Купер рассказывал, насколько их с Ириной дочь Лея изменила его жизнь: «Отцовство сделало меня другим. Я будто снова оказался в детстве. Понимаете, что я имею в виду? Я могу играть целыми днями и не думать, что выгляжу странно».
Напомним, до романа с Брэдли Купером Ирина состояла пять лет в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. Актер уже был женат: его брак с актрисой Дженнифер Эспозито продлился всего четыре месяца. Они расстались в 2006-м. Он также встречался с актрисами Рене Зеллвегер и Зои Салданой и британской моделью Сьюки Уотерхаус.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Birdie Thompson, Dave Bedrosian, AdMedia, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Regina Wagner, Hubert Boesl, Panoramic, Daziram/Geisler-Fotopress, Ray Tang, Kika Press/ Global Look press
Видео: Instagram, youtube.com/ Lady Gaga
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