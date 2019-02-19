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Сергей Жигунов вспомнил подробности расставания с женой: «Люди могут быть счастливы вместе, а они несвободны — и как правильно дальше жить?»

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я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Жигунов

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56-летний Сергей Жигунов откровенно рассказал о личной жизни.

Очередным гостем программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» стал актер Сергей Жигунов. Он рассказал, как познакомился со своей обожаемой супругой Верой Новиковой на съемках картины «Шанс», как ушел от нее, и как вернулся.

«Я влюбился и начал ухаживать. Доухаживался до положительного результата. Вера была несвободна», — вспоминает мужчина, который добивался возлюбленной два года.

Когда возлюбленная ответила согласием, актер обратился за советом к мастеру курса, который его поддержал, но при одном условии: свадьба должна быть тайной, без однокурскиков и коллег: «Если станет известно, на ком ты женился, в этот раз ты не доучишься до конца в институте: нехорошо разбивать молодые семьи Вахтанговских артистов. Она не сказала, за кого она вышла замуж, я не сказал, на ком женился».

С актрисой Верой Новиковой они вместе прошли все его взлеты и падения, пережили бешеную славу после роли гардемарина Саши Белова в культовом фильме «Гардемарины, вперед!». А потом — развелись.

«Ну, так получилось, да», — вспоминает он, — «Но я вернулся, и мы прожили уже лет десять с тех пор».

«Надо осторожнее с этим, с одной стороны, с другой, оно ведь как... люди могут быть счастливы вместе, а они несвободны — и как правильно дальше жить? Быть счастливым, или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать, что честнее?... Непростая была история, непростая», — признался актер.

«Пару лет было довольно шумно, и ничего с этим нельзя было сделать. Ваш брат журналист сильно попил мне кровь, и мне жаль теперь многих людей, личная жизнь которых попадает в поле зрения прессы и общественного обсуждения, и я понимаю, насколько это неприятно и часто несправедливо», — вспоминает Жигунов.

«Ты выйдешь за меня замуж снова?», — спросил он у бывшей жены, и она согласилась.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: youtube

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