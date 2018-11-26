Сергей Безруков рассказал, что чувствовал, когда уходил из семьи: «Ошибаться — это так по‑человечески»

Когда Сергей и Ирина Безруковы объявили о своем решении развестись, многие российские женщины встали на сторону покинутой супруги. Они жалели актрису: та за короткий срок потеряла и сына, и мужа. На днях артист рассказал, что чувствовал он, когда уходил.

«Иногда наступает момент, когда ты понимаешь: пришло время двигаться вперед. Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине — чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться — это так по‑человечески. Не надо этого бояться. Ты не сможешь обрести счастье, не наломав дров. Тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы! Нет никаких правил. Никто тебе не скажет, как надо, у каждого свой путь. Я слушал интуицию и сердце. Верю в то, что своего человека можно только почувствовать, нужно довериться чутью», — цитирует Cosmopolitan.

Сейчас 45-летний Сергей Безруков счастлив в новых отношениях c 35-летней Анной Матисон: «О счастье нельзя громко говорить. Спугнешь. У меня сейчас есть все, что я хотел. Я благодарен за это судьбе».