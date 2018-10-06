«Я не коплю обиды — это небольшое богатство»: Ирина Безрукова откровенно рассказала о своих разводах

Ирина Безрукова долгое время хранила молчание после болезненного развода со вторым супругом Сергеем Безруковым. После того, как стало известно, что еще в браке с ней у актера родилось двое детей от другой женщины, Ирина тоже ничего не говорила. И лишь сегодня, 6 октября, в вышедшем в эфир Первого канала эпизоде ток-шоу «Эксклюзив» Дмитрия Борисова, Безрукова дала понять, что чувствует к экс-супругу сейчас.

«Я не хочу говорить о причинах, поскольку думаю сейчас не о себе. Скажу лишь словами Евгения Леонова: «Не копите обиды — это небольшое богатство». Я отпустила. Это высшее проявление любви — отпустить человека, который хочет уйти. Андрюше (сыну актрисы, трагически погибшему в 2015 году, — прим. ред.) бы понравился мой ответ», — заявила Ирина.