logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я не коплю обиды — это небольшое богатство»: Ирина Безрукова откровенно рассказала о своих разводах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Ирина Безрукова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
53-летняя Ирина Безрукова стала героиней нового проекта Дмитрия Борисова «Эксклюзив».

Ирина Безрукова долгое время хранила молчание после болезненного развода со вторым супругом Сергеем Безруковым. После того, как стало известно, что еще в браке с ней у актера родилось двое детей от другой женщины, Ирина тоже ничего не говорила. И лишь сегодня, 6 октября, в вышедшем в эфир Первого канала эпизоде ток-шоу «Эксклюзив» Дмитрия Борисова, Безрукова дала понять, что чувствует к экс-супругу сейчас.

«Я не хочу говорить о причинах, поскольку думаю сейчас не о себе. Скажу лишь словами Евгения Леонова: «Не копите обиды — это небольшое богатство». Я отпустила. Это высшее проявление любви — отпустить человека, который хочет уйти. Андрюше (сыну актрисы, трагически погибшему в 2015 году, — прим. ред.) бы понравился мой ответ», — заявила Ирина.

Артистка рассказала и о непростом расставании с первым супругом Игорем Ливановым. Она призналась, что вышла замуж по большой любви, но со временем чувства угасли, и как раз тогда на съемках одной из картин она познакомилась с Сергеем Безруковым. «Это было тяжело, но что-то нужно было делать, и пришлось пойти на такой выбор. За меня решила любовь, которую невозможно было убить в себе», — сказала Ирина.

Звезда также прокомментировала слухи о своей беременности, появившиеся недавно в СМИ. Оказалось, она действительно поправилась, но не потому, что ждет ребенка — Ирина снимается в новом фильме о геноциде казачества, и ради роли должна набрать вес. На вопрос ведущего, занято ли сейчас ее сердце, Безрукова загадочно улыбнулась и ответила: «В моем сердце только один мужчина, и это навсегда — Андрей».

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Viktor Chernov, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников