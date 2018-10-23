«Сегодня у нас годовщина свадьбы»: Юлия Савичева показала редкую фотографию с мужем

Юлия Савичева редко говорит и пишет о личной жизни. Популярная певица замужем за композитором Александром Аршиновым, у них подрастает годовалая дочь. Сегодня звезда поделилась редкой семейной фотографией.
«У нас годовщина свадьбы. Это одна из моих самых любимых фотографий. Я всегда верила, верю и буду верить в нас», — написала певица, поблагодарив за нежный кадр команду журнала «7Дней».
Роман Юлии и Александра начался около десяти лет назад, оформить свои отношения пара решила лишь в 2014 году. В 2017 году у супругов родилась дочь, фотографии которой они пока не показывают.
Несколько лет назад певица сделала перерыв в карьере: неудачная беременность стала серьезным испытанием для семьи. После рождения долгожданной малышки Савичева снова вернулась на сцену, а также начала печь красивые торты для семьи и друзей.
Фото: instagram