Самая татуированная супружеская пара напугала пользователей Сети

Семья Виктора Хьюго Перальты и Габриэлы Перальты в очередной раз попала в Книгу рекордов Гиннесса, обойдя других любителей тату и пирсинга по количеству модификаций тела.

Кроме бесчисленных татуировок, покрывающих самые неожиданные места тела, у пары на двоих около сотни украшений — проколы и пирсинги, подкожные импланты-рога и эльфийские уши, сплит языка и зататуированные цветным пигментом глазные белки.

В интервью для YouTube-канала «Guinness World Records» супружеская пара рассказала о своей жизни и отношениях. Оказывается, Виктор и Габриэла вместе уже почти два десятка лет, при этом с годами чувства не остыли. Наоборот, они называют друг друга идеальными и красивыми партнерами.