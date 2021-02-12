Самая татуированная супружеская пара напугала пользователей Сети
Фото: Instagram
Семья Виктора Хьюго Перальты и Габриэлы Перальты в очередной раз попала в Книгу рекордов Гиннесса, обойдя других любителей тату и пирсинга по количеству модификаций тела.
Кроме бесчисленных татуировок, покрывающих самые неожиданные места тела, у пары на двоих около сотни украшений — проколы и пирсинги, подкожные импланты-рога и эльфийские уши, сплит языка и зататуированные цветным пигментом глазные белки.
В интервью для YouTube-канала «Guinness World Records» супружеская пара рассказала о своей жизни и отношениях. Оказывается, Виктор и Габриэла вместе уже почти два десятка лет, при этом с годами чувства не остыли. Наоборот, они называют друг друга идеальными и красивыми партнерами.
Однако далеко не все пользователи YouTube посчитали героев передачи обаятельными. В комментариях под роликом, в котором чета Перальта демонстрируют особенности своих тел, люди выражают свой страх и отвращение от увиденного.
«Извините, но я не считаю, что это — круто! Это пугающе!», «Не завидую грабителям, которые встретят эту пару в ночи», «Это просто ужасно!» — считают пользователи Сети.
Напомним, что недавно мы рассказывали про женщину, котора лишилась работы мечты и наткнулась на критику из-за татуировок.
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Фото: Instagram, YouTube
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