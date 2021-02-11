Женщина лишилась работы мечты и наткнулась на критику из-за татуировок

Британка была расстроена, так как не могла выполнить это условие: у нее были татуировки на шее и руках. Чтобы обсудить спорный вопрос, она позвонила в компанию и объяснила ситуацию. Работодатель тут же отозвал свое предложение.

Шепард пожаловалась, что постоянно сталкивается с травлей в Сети из-за внешнего вида. Она рассказала о случае с трудоустройством в социальных сетях и наткнулась на еще больший негатив. «Мне пишут что-то вроде: «Я надеюсь, что ты погибнешь в автокатастрофе», «Ты правда не понимаешь, почему никто не хочет тебя нанимать?», «Боже, посмотри на себя» и тому подобное», - удивилась она. При этом Клэр не жалеет ни об одной своей татуировке.

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