«С моей прекрасной»: Иван Телегин отпраздновал с Пелагеей маленький юбилей

26-летний Иван Телегин гордится красавицей-женой. Все чаще он публикует личные фотографии и даже видеоролики, в которых запечатлена Пелагея. Не так давно поклонники 32-летней певицы могли наблюдать, как она танцует в красном купальнике, также молодой и горячий муж показывал, как они вместе дурачатся в машине, проводят время дома с дочкой, позируют фотографу.

Этой ночью Иван показал нежный снимок с супругой. «Наш маленький юбилей с моей прекрасной», — подписал он, не уточняя подробности.