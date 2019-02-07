«С моей прекрасной»: Иван Телегин отпраздновал с Пелагеей маленький юбилей

26-летний Иван Телегин гордится красавицей-женой. Все чаще он публикует личные фотографии и даже видеоролики, в которых запечатлена Пелагея. Не так давно поклонники 32-летней певицы могли наблюдать, как она танцует в красном купальнике, также молодой и горячий муж показывал, как они вместе дурачатся в машине, проводят время дома с дочкой, позируют фотографу.
Этой ночью Иван показал нежный снимок с супругой. «Наш маленький юбилей с моей прекрасной», — подписал он, не уточняя подробности.
«Какие красивые», «Самые самые», «У вас самая красивая жена», «Невероятнейшие», «Самая обворожительная пара, а Пелагея, самая красивая девушка», «Сладоси какие😻 про Полю молчу, ибо эта женщина прекрасна всегда», «Пусть ваша семья всегда будет самой счастливой», «Дай бог чтобы количество ваших юбилеев имело нескончаемое количество», — поздравляют пару поклонники.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram