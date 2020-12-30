Россиянки перечислили лучшие города для отдыха без мужчин

Как пишет «Лента.ру», наиболее популярным направлением для отдыха без мужчин стал Севастополь, его выбрали около 24% женщин. Отстают от него Петербург (20 %), и Анапа (15%). В перечень также вошли Казань (12%), Суздаль (9%), Кимры (5%) и Москва (4%), а также абхазская Гагра (10%). По мнению специалистов, новая тенденция может привести к тому, что на курортах появятся отели только для женщин.

Ранее россияне вошли в топ-3 самых непривлекательных в мире мужчин. Мужская часть населения РФ, также как и граждане Великобритании и Польши, была признана наименее привлекательными для противоположного пола, сообщают СМИ со ссылкой на статистику, приведенную сайтом знакомств BeautifulPeople, позиционирующего себя как «Клуб красивых людей».

Лишь 9% участниц проголосовали положительно, оценивая их внешность. Самыми красивыми мужчинами сайт признал жителей Швеции (60%), Бразилии (41%) и Дании (40%).