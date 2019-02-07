Развод отменяется? Ксения Собчак и Максим Виторган тайно вышли в свет вместе

Вот уже не первую неделю в Сети ходят слухи о скором разводе 37-летней Ксении Собчак и 46-летнего Максима Виторгана. Светские сплетники спорят, как скоро звездная пара объявит о крахе своих отношений. Большое интервью Ксении для передачи «Эксклюзив» многие истолковали как прощальное. Однако события минувшего вечера дали надежду поклонникам пары: Собчак и Виторган тайно вышли в свет вместе.

В распоряжении журнала «СтарХит» оказался кадр, на котором видно, как мама и папа Платона развлекаются на дне рождения мужа ювелира Яны Расковаловой.