Расставшаяся с Прилучным Муцениеце — о настоящей любви: «Как часто выдают за любовь — подделку»
Фото: Instagram/@agataagata
2020 год стал финальным в истории любви Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. В феврале супруги объявили о разводе, в апреле актриса обвинила мужа в домашнем насилии и пристрастии к крепким напиткам, а в июне суд официально расторг брак актерской четы. Поклонники уверены, что Агата очень тяжело переживает расставание с мужем и не может отпустить ситуацию. «Способность любви так же редко дается людям, как и всякая одаренность. Как часто выдают за любовь — подделку. Это как сумка, как бы подделка ни старалась, она всегда будет подделкой.. и только подлинность искусства и качество оценит история и вечность, а подделка — навсегда будет копией.. просто копией!» — философски рассуждает о любви звезда «Закрытой школы».
«Храни тебя бог, будь счастлива, ты этого заслуживаешь», «Вот тут я узнала, на кого похож Тимофей», «Все пройдет, пройдет и это», «Все правильно. Не каждому дано. Мы тоже расстались с мужем. Это больно. Но жизнь продолжается, и я верю, что полюблю ещё раз», «Какие слова... До глубины души…», «Обязательно найдёшь того, кому этот дар откроется», «Золотые слова. Умничка, всё у тебя ещё будет и будет хорошо!», «Агата, пусть у тебя всё-всё получится!» — комментируют подписчики.
Напомним, у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного двое детей — семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочь Мия.
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Фото: Instagram/@agataagata, Global look press
Видео: Instagram/@agataagata
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