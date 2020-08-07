Расставшаяся с Прилучным Муцениеце — о настоящей любви: «Как часто выдают за любовь — подделку»

«Храни тебя бог, будь счастлива, ты этого заслуживаешь», «Вот тут я узнала, на кого похож Тимофей», «Все пройдет, пройдет и это», «Все правильно. Не каждому дано. Мы тоже расстались с мужем. Это больно. Но жизнь продолжается, и я верю, что полюблю ещё раз», «Какие слова... До глубины души…», «Обязательно найдёшь того, кому этот дар откроется», «Золотые слова. Умничка, всё у тебя ещё будет и будет хорошо!», «Агата, пусть у тебя всё-всё получится!» — комментируют подписчики.

Напомним, у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного двое детей — семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочь Мия.

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