«Я буду любить Кети до конца своих дней»: Гуф рассказал о разрыве с бывшей и резко отозвался о 18-летней любовнице

Интернет-пользователи активно обсуждают перипетии отношений в любовном треугольнике рэпера Гуфа, солистки группы A’Studio Кети Топурия и юной студентки из Екатеринбурга Яны Шевцовой. На днях последняя дала очень откровенное интервью, в котором призналась, что готова при первой же возможности вернуться к любимому. Но в ответ Гуф был далеко не столь же доброжелателен.

«Я уже практически готов пойти на «Пусть говорят», чтобы всем сразу ответить. Слушайте, с Кети мы расстались не из-за какой-то там Яны. Яну просто под меня подложили в Екатеринбурге, я даже не знаю, кто подложил. А Кети я буду любить до конца своих дней», — эмоционально рассказал Гуф в прямом эфире своего микроблога.