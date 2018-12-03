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«Я буду любить Кети до конца своих дней»: Гуф рассказал о разрыве с бывшей и резко отозвался о 18-летней любовнице

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Шевцова и Гуф

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39-летний рэпер Гуф провел прямой эфир в Instagram, где ответил на все популярные вопросы о своей личной жизни.

Интернет-пользователи активно обсуждают перипетии отношений в любовном треугольнике рэпера Гуфа, солистки группы A’Studio Кети Топурия и юной студентки из Екатеринбурга Яны Шевцовой. На днях последняя дала очень откровенное интервью, в котором призналась, что готова при первой же возможности вернуться к любимому. Но в ответ Гуф был далеко не столь же доброжелателен.

«Я уже практически готов пойти на «Пусть говорят», чтобы всем сразу ответить. Слушайте, с Кети мы расстались не из-за какой-то там Яны. Яну просто под меня подложили в Екатеринбурге, я даже не знаю, кто подложил. А Кети я буду любить до конца своих дней», — эмоционально рассказал Гуф в прямом эфире своего микроблога.

Напомним, недавно Яна Шевцова «вышла из тени», заявив, что у нее уже пару лет длятся отношения с любвеобильным Гуфом. А вечером 22 ноября девушка сообщила журналу StarHit, что узнала о своей беременности от возлюбленного, но решила ее прервать. Затем Яна набила на руке тату с ФИО возлюбленного, а также записала рэп-композицию, посвященную ему.

В других стихах на своей страничке «ВКонтакте» блондинка поведала: «Дальше, конечно, нормально живу, но отомстить тебе я все же хочу, я даже больше треков напишу пока грущу. // У меня еще будет пол жизни на то, // Что бы опустить тебя, Леша на дно!!! // Не будем с тобою пока, что прощаться, ведь прийдется с тобою нам еще повидаться» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Автор: Мария Мельникова

Фото: Instagram, Vk.com

Видео: Vk.com

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