«Я буду любить Кети до конца своих дней»: Гуф рассказал о разрыве с бывшей и резко отозвался о 18-летней любовнице

Интернет-пользователи активно обсуждают перипетии отношений в любовном треугольнике рэпера Гуфа, солистки группы A’Studio Кети Топурия и юной студентки из Екатеринбурга Яны Шевцовой. На днях последняя дала очень откровенное интервью, в котором призналась, что готова при первой же возможности вернуться к любимому. Но в ответ Гуф был далеко не столь же доброжелателен.
«Я уже практически готов пойти на «Пусть говорят», чтобы всем сразу ответить. Слушайте, с Кети мы расстались не из-за какой-то там Яны. Яну просто под меня подложили в Екатеринбурге, я даже не знаю, кто подложил. А Кети я буду любить до конца своих дней», — эмоционально рассказал Гуф в прямом эфире своего микроблога.
Напомним, недавно Яна Шевцова «вышла из тени», заявив, что у нее уже пару лет длятся отношения с любвеобильным Гуфом. А вечером 22 ноября девушка сообщила журналу StarHit, что узнала о своей беременности от возлюбленного, но решила ее прервать. Затем Яна набила на руке тату с ФИО возлюбленного, а также записала рэп-композицию, посвященную ему.
В других стихах на своей страничке «ВКонтакте» блондинка поведала: «Дальше, конечно, нормально живу, но отомстить тебе я все же хочу, я даже больше треков напишу пока грущу. // У меня еще будет пол жизни на то, // Что бы опустить тебя, Леша на дно!!! // Не будем с тобою пока, что прощаться, ведь прийдется с тобою нам еще повидаться» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Автор: Мария Мельникова
Фото: Instagram, Vk.com
Видео: Vk.com