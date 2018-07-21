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Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Николая Баскова

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Николай Басков расстался с невестой через Instagram?

В начале июля популярный певец Николай Басков рассказал о проблемах в отношениях с Викторией Лопыревой. Теперь у скептиков, которые не верят в скорую свадьбу яркой пары, появился еще один аргумент.

В день рождения Виктории Николай обратился к ней с письмом, которое все восприняли как нежное признание. Но, как оказалось, послание жениха могло оказаться прощальным.

«Моя дорогая @lopyrevavika ,я от всего сердца поздравляю тебя с Днём Рождения!!! Ты неповторимая , красивая и роскошная девушка, умная, образованная, избалованная вниманием и восхищением, но при этом остаёшься человеком с чистой душой и добрым сердцем !!! Я желаю тебе только того, что ты желаешь себе сама , так как сама знаешь, чего ты хочешь от жизни, любви и профессии !!! Счастлив идти рядом с тобой по жизни и мне уже даже не важно в каком статусе, главное, чтобы ты всегда была рядом, и я очень благодарен судьбе и тебе за всю твою любовь и заботу, что ты мне подарила и даже слёзы. А те эмоции, которые я пережил с тобой , они навсегда останутся в моём сердце!!! Будь счастлива , весь мир у твоих ног и пусть тебя всегда хранит Бог!!!», — написал Николай.

Поклонники пары и СМИ активно обсуждают слова Николая. А как считаете вы, было ли это письмо прощальным?

Фото: instagram

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