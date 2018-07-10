Николай Басков рассказал о больших проблемах в отношениях с Викторией Лопыревой

Поклонники Николая Баскова и Виктории Лопыревой обеспокоены: близится осень, но пара до сих пор не выбрала дату для празднования свадьбы. Как оказалось, она может не состояться. О возможной отмене торжества заявил сам Николай.

«Сегодня мой самый большой провал — семейная жизнь. Я очень-очень хочу быть семейным человеком. Но у меня не получается. В силу разных обстоятельств. Возможно, из-за большой любви к себе и неумения пойти на какие-то уступки в отношении других людей. Возможно, из-за занятости — очень хочется все и всюду успеть», — пояснил он.

Напомним, что затянувшийся роман артиста с Софи Кальчевой оказался фикцией. Красавица-брюнетка призналась, что все это время состояла в отношениях с другим мужчиной.

Фото: instagram