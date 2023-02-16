Полное табу: что никогда нельзя рассказывать подругам

Подруги любят обсуждать различные темы, но некоторые из своих секретов лучше оставить при себе. Психолог Анна Сметанникова в беседе с WomanHit.ru назвала 5 запретных тем.

Эксперт отметила, что лучше не делиться с подругами своими целями и мечтами.

«Если вы находитесь на стадии воплощения или генерации цели, то ее содержание должно оставаться тайным. По результатам исследования, рассказывая другим о целях и мечтах, вы снижаете вероятность их исполнения», – объясняет она.

Слабости тоже стоит оставить при себе.

«Таким образом, вы даете другим оружие против вас самих же. Вам могут причинить вред, даже если будут использовать информацию о ваших слабостях неосознанно», – говорит Сметанникова.

Психолог рекомендует также не выносить сор из избы.

«Вы не решите проблемы, если будете делиться ими с другими людьми. Более того, вы даете возможность посторонним судить вас и членов вашей семьи. Проблемы в скором времени решаться, а негативное мнение о вас и о вашей семье останется на долгое время», – предупреждает она.

Эксперт убеждена, что обсуждение материального положения и высказывание негатива в отношении других людей тоже не принесет ничего хорошего.

«Не рассказывайте никому о своем материальном положении. Информация может быть воспринята неправильно. Если ваше положение хорошее – вы хвастаетесь, если плохое – молите о помощи. Скромность украшает людей», – советует психолог.

Ранее сексолог назвал альтернативу «Виагре», которая растет в каждом огороде.