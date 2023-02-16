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ЗДОРОВЬЕ
07:00, 16 февраля 2023
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Замена есть: сексолог назвал альтернативу «Виагре» в каждом огороде

Сексолог рассказал, какое распространенное растение может заменить «Виагру».

Замена есть: сексолог назвал альтернативу «Виагре» в каждом огороде

Фото: Freepik.com

Препарат для лечения расстройств эрекции может заменить растение, которое встречается в огородах, около жилья, у дорог. Об этом заявил сексолог Юрий Прокопенко.

Речь идет о крапиве. «Можно даже крапивой заменить, если бить по обнажённому члену», - сказал специалист изданию «Подъем».

Помимо крапивы, есть лекарственная альтернатива ушедшей из России «Виагры».

«У нас вполне выпускают ту же самую «Виагру». Фабрика «Северная звезда», - поделился сексолог.

Он напомнил, что при эректильной дисфункции важны не симптомы, а причины. Если правильно установить причины проблемы, то во многих случаях можно обойтись без «Виагры», отметил эксперт.

Ранее мы писали о том, какие трусы опасны для мужчин.

Источник фото:Freepik.com
Источник:Подъем
Теги:
#эрекция
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