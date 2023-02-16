Замена есть: сексолог назвал альтернативу «Виагре» в каждом огороде
Сексолог рассказал, какое распространенное растение может заменить «Виагру».
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Препарат для лечения расстройств эрекции может заменить растение, которое встречается в огородах, около жилья, у дорог. Об этом заявил сексолог Юрий Прокопенко.
Речь идет о крапиве. «Можно даже крапивой заменить, если бить по обнажённому члену», - сказал специалист изданию «Подъем».
Помимо крапивы, есть лекарственная альтернатива ушедшей из России «Виагры».
«У нас вполне выпускают ту же самую «Виагру». Фабрика «Северная звезда», - поделился сексолог.
Он напомнил, что при эректильной дисфункции важны не симптомы, а причины. Если правильно установить причины проблемы, то во многих случаях можно обойтись без «Виагры», отметил эксперт.
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