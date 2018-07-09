Данко ушел от гражданской жены, родившей ему «особенную» дочь, и ответил на упреки поклонников

Несколько лет подряд певец Данко и его гражданская супруга мужественно боролись за здоровье «особенной» дочери. Поклонники, знающие историю пары, сочувствовали семье и гордились своим любимцем. Признания 30-летней Марии Силуяновой, работающей диджеем и называющей себя любовницей артиста, шокировали их.

Женщина уверяет, что детей — четырехлетнюю Агату с диагнозом ДЦП и 13-летнюю гимнастку Софию — мужчина не бросал.«Мужчины уходят от женщин. Но не от детей. За это не волнуйтесь, Александр прекрасный отец», — сообщила она.

«Бросил жену с ребенком - инвалидном ... предал ....... не ожидала... какой подлый поступок, как так можно?! Противно стало от вас, уважала вас раньше....», «Силуянова теперь замуж за него пойдет. и дети не смущают! а жене тяжело одной справляться.. предал детей...», «Так и знала, что ты козел. Бросить семью где больной ребенок фу трус и ничтожество», — набросились на бывшего кумира фанаты.

«Почему я то сразу бросил) А с детьми я в плотном контакте», — ответил музыкант.