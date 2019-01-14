Покинутая жена Аршавина прокомментировала его поведение: «Меня и дочки как будто не было в его жизни»

36-летняя журналистка Алиса Казьмина — первая законная супруга футболиста Андрея Аршавина. До встречи с ней он прожил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской, родившей ему троих детей, девять лет. Однако ни узы брака, ни общая дочь не смогли удержать мужчину.

После того, как в Сети появились фотографии Аршавина в компании незнакомок, с одной из которых он обнимался, Алиса заявила, что они с Андреем давно развелись.

«Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки», — цитирует слова Алисы «Телепрограмма».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram