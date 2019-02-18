Подавшая на развод жена Андрея Аршавина пожаловалась на угрозы с его стороны

Совсем скоро, 26 февраля, состоится первое заседание суда о расторжении брака Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Защищать супругу футболиста будет адвокат Александр Добровинский.

«Думаем о том, чтобы нанять охрану Алисе. Считаю, она нужна. Моя клиентка очень расстроена всем происходящим, подавлена, сильно переживает», — сообщил он.

Женщина пожаловалась, что на данный момент, не дожидаясь суда, футболист лишил ее имущества и угрожает расправой.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram