Почему Пелагея терпит измены Ивана Телегина: мнение нумеролога

Фотография, на которой Иван Телегин целует загадочную брюнетку, наделала немало шума в Сети. Однако его супруга, популярная певица Пелагея, встала на сторону мужа и более чем достойно повела себя в трудной ситуации. Лайф-коуч и нумеролог Ольга Перцева рассказала WMJ.ru, почему артистка поступила именно так.

«В психоматрицах супругов видно, что Пелагея сильно зависима от Ивана энергетически (энергия 2222 у него, и по нулям у нее). Те, кто хоть раз в жизни испытывал болезненную любовь, эмоциональную зависимость, легко вспомнят те ощущения, которые может испытывать энергетически зависимый человек: физическая боль от потери донора, уныние и многое другое. У Пелагеи есть страх лишиться своего донора. Без Ивана ее жизнь буквально потеряет смысл. В ее ситуации люди часто идут вопреки нормам и правилам, мирятся с ситуацией, но не отпускают донора», — считает она.

Ольга уверена: этот случай — не последний в истории семейной пары: «Иван ни от кого не зависим (энергия 2222 + интерес 33 + плотское 2). Он быстро теряет сексуальный интерес, любит флирт и с удовольствием проводит время самостоятельно, в отличие от жены. Ему хорошо и одному, и с ней. К тому же, имея такой запас энергии, Иван не сможет быть менее коммуникабельным и публичным, он имеет на это силы, любит общение, встречи, в отличие от Пелагеи, которая делает это, потому что надо».

«Извиняться за этот эпизод он будет полжизни. Помнить этот его промах она будет очень долго, и, скорее всего, это будет инструментом манипуляции долгие годы», — добавила.

Нумеролог также предположила, как сложится семейная жизнь Андрея Аршавина и Алисы Казьминой.

Фото: globallookpress