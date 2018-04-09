Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Почему Пелагея терпит измены Ивана Телегина: мнение нумеролога

1 / 11
Пелагея
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Нумеролог рассказала о характерах жен Телегина и Аршавина.

Фотография, на которой Иван Телегин целует загадочную брюнетку, наделала немало шума в Сети. Однако его супруга, популярная певица Пелагея, встала на сторону мужа и более чем достойно повела себя в трудной ситуации. Лайф-коуч и нумеролог Ольга Перцева рассказала WMJ.ru, почему артистка поступила именно так.

«В психоматрицах супругов видно, что Пелагея сильно зависима от Ивана энергетически (энергия 2222 у него, и по нулям у нее). Те, кто хоть раз в жизни испытывал болезненную любовь, эмоциональную зависимость, легко вспомнят те ощущения, которые может испытывать энергетически зависимый человек: физическая боль от потери донора, уныние и многое другое. У Пелагеи есть страх лишиться своего донора. Без Ивана ее жизнь буквально потеряет смысл. В ее ситуации люди часто идут вопреки нормам и правилам, мирятся с ситуацией, но не отпускают донора», — считает она.

Ольга уверена: этот случай — не последний в истории семейной пары: «Иван ни от кого не зависим (энергия 2222 + интерес 33 + плотское 2). Он быстро теряет сексуальный интерес, любит флирт и с удовольствием проводит время самостоятельно, в отличие от жены. Ему хорошо и одному, и с ней. К тому же, имея такой запас энергии, Иван не сможет быть менее коммуникабельным и публичным, он имеет на это силы, любит общение, встречи, в отличие от Пелагеи, которая делает это, потому что надо».

«Извиняться за этот эпизод он будет полжизни. Помнить этот его промах она будет очень долго, и, скорее всего, это будет инструментом манипуляции долгие годы», — добавила.

Нумеролог также предположила, как сложится семейная жизнь Андрея Аршавина и Алисы Казьминой.

Фото: globallookpress

Гороскоп