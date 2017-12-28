Популярная фолк-исполнительница и наставник шоу «Голос» стала гостьей предновогоднего выпуска программы «Смак».

2017 год стал для популярной певицы Пелагеи особенным — в конце января знаменитость впервые стала мамой. «Счастье любит тишину», — считает артистка, поэтому крайне редко рассказывает о личной жизни и, в отличие от многих коллег по цеху, не ведет активную жизнь в социальных сетях. Незадолго до Нового года Пелагея сделала для своих поклонников настоящий подарок — стала гостьей очередного выпуска программы «Смак». В непринужденной беседе с Иваном Ургантом певица рассказала об изменениях в семейной жизни после рождения дочери. Напомним, спустя пару месяцев после появления малышки на свет Пелагея вернулась на сцену, а впоследствии приняла участие в очередном сезоне «Голоса».

Публикация от Кулинарное Шоу "Смак" Первый (@smak_1tv) Дек 30, 2017 at 12:23 PST

По признанию певицы, времени на домашние дела у нее почти не остается, однако это не влияет на отношения с супругом Иваном Телегиным (хоккеист КХЛ ЦСКА. — Прим.ред.): «Муж меня щадит, не заставляет готовить. Хотя я бы не успевала сделать ему завтрак при всем желании. Дело в том, что супруг рано встает и уходит на тренировки. И так каждый день. С утра я лежу минут 15 в постели и думаю о том, какой он герой. Ведь ему в любую погоду приходится выходить на лед, мерзнуть, прилагать невероятные усилия».

Публикация от Кулинарное Шоу "Смак" Первый (@smak_1tv) Дек 28, 2017 at 1:42 PST