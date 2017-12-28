Пелагея откровенно рассказала о семейной жизни
2017 год стал для популярной певицы Пелагеи особенным — в конце января знаменитость впервые стала мамой. «Счастье любит тишину», — считает артистка, поэтому крайне редко рассказывает о личной жизни и, в отличие от многих коллег по цеху, не ведет активную жизнь в социальных сетях. Незадолго до Нового года Пелагея сделала для своих поклонников настоящий подарок — стала гостьей очередного выпуска программы «Смак».
В непринужденной беседе с Иваном Ургантом певица рассказала об изменениях в семейной жизни после рождения дочери. Напомним, спустя пару месяцев после появления малышки на свет Пелагея вернулась на сцену, а впоследствии приняла участие в очередном сезоне «Голоса».
По признанию певицы, времени на домашние дела у нее почти не остается, однако это не влияет на отношения с супругом Иваном Телегиным (хоккеист КХЛ ЦСКА. — Прим.ред.): «Муж меня щадит, не заставляет готовить. Хотя я бы не успевала сделать ему завтрак при всем желании. Дело в том, что супруг рано встает и уходит на тренировки. И так каждый день. С утра я лежу минут 15 в постели и думаю о том, какой он герой. Ведь ему в любую погоду приходится выходить на лед, мерзнуть, прилагать невероятные усилия».
Несмотря на то что дочь еще совсем маленькая, Пелагея с удовольствием поет ей различные новогодние песенки и хочет сделать для нее Новый год самым волшебным праздником. Певица рассказала, что уже нарядила елку и подготовила подарки для своих родных и близких. Артистка призналась, что продолжает верить в чудеса и каждый год в праздничную ночь загадывает заветное желание.
В конце программы Пелагея поздравила зрителей с приближающимся праздником и пожелала счастья и исполнения заветных желаний.
Фото: Александра Погиба/passion.ru, instagram, eastnews, starface, globallookpress