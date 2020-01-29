Пелагея прокомментировала слухи о разделе имущества с Иваном Телегиным: «У меня — моя квартира, концерты, дочь»

Скандальный развод Пелагеи и Ивана Телегина спровоцировал массу слухов, в том числе о громком разделе имущества, в ходе которого звездам предстоит поделить дом. Во время празднования дня рождения их общей дочери журналистам удалось задать бывшим супругам пару вопросов.

«Мы ничего не делим. Да, Вань? У Ивана — его дом, его машина и его доходы. У меня — моя квартира, концерты, дочь. Все», — отрезала звездная мама.

Информацию о ссорах и разделе имущества Пелагея назвала происками недоброжелателей и намекнула, что даже знает, кому это могло бы быть выгодно. «Если настанет момент, когда это будет нужно, я назову «пароли-явки» этих людей», — цитирует ее Super.

Ранее певица сообщила, что им с теперь уже бывшим супругом удалось сохранить добрые отношения. Это подтверждает тот факт, что на посвященном 3-летию малышки Таисии празднике мама и папа были вместе.