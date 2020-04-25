Пелагея призналась, что до сих пор не развелась с Иваном Телегиным
Фото: Instagram
О расставании Пелагеи и Ивана Телегина стало известно в конце декабря минувшего года, однако до сих пор супруги официально не развелись. Точку в разговорах о своем семейном положении певица поставила во время своего недавнего онлайн-концерта. «Иван — пока еще муж, мы не в разводе», — призналась артистка.
Стоит отметить, что Пелагее часто пишут о бумеранге, прилетевшем в ее семью, ведь певица, якобы, стала разлучницей и разрушила семью Ивана Телегина и Евгении Ноур — хоккеист бросил танцовщицу с маленьким ребенком ради новой пассии. А сейчас, по мнению пользователей Сети, артистка оказалась в аналогичной ситуации, когда муж променял ее на другую женщину.
Однако Пелагея утверена, что ни о каком бумеранге не может идти и речи, ведь она смогла наладить отношения с Евгенией: «У нас все хорошо с его бывшей девушкой. Мы общаемся с ней, присылаем друг другу фотографии наших детей. И очень мечтаем о том, что мы когда-нибудь их познакомим. Евгения очень красивая девушка, замечательная мама, у нее все хорошо, она счастлива, у нас с ней нет никаких конфликтов, никакой драмы. А вот кому скоро прилетит бумеранг, и за что — жизнь покажет».
Напомним, Пелагея и Иван Телегин сыграли тайную свадьбу в 2016 году, а в январе 2017 года у них родилась дочь Таисия.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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