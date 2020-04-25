Пелагея призналась, что до сих пор не развелась с Иваном Телегиным

Однако Пелагея утверена, что ни о каком бумеранге не может идти и речи, ведь она смогла наладить отношения с Евгенией: «У нас все хорошо с его бывшей девушкой. Мы общаемся с ней, присылаем друг другу фотографии наших детей. И очень мечтаем о том, что мы когда-нибудь их познакомим. Евгения очень красивая девушка, замечательная мама, у нее все хорошо, она счастлива, у нас с ней нет никаких конфликтов, никакой драмы. А вот кому скоро прилетит бумеранг, и за что — жизнь покажет».

Напомним, Пелагея и Иван Телегин сыграли тайную свадьбу в 2016 году, а в январе 2017 года у них родилась дочь Таисия.