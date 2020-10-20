Парень сбежал со свидания, на которое девушка привела 23 родственника
Фото: pexels.com
Мать решила помочь 29-летнему сыну, живущему в провинции Чжэцзян, в поиске спутницы жизни и договорилась о свидании. Мужчина появился в назначенное время в ресторане и был шокирован: китаянка пришла на встречу не одна: с ней были 23 друзей и родственниов.
По словам «будущей жены», таким образом она хотела проверить кавалера на щедрость. Однако вместо приятного впечатления свита оставила молодому человеку счет на 19 800 юаней (2964 доллара).
Лю, увидев расходы на свидание, сбежал из ресторана. Брошенная девушка не смогла с ним связаться и ей пришлось заплатить за ужин самостоятельно. Позже Лю согласился заплатить за два стола. Остальную сумму за незваных гостей пришлось выложить самой китаянке. Обиженная пассия заявила, что стала жертвой жестокого обмана. При этом большинство китайских пользователей выразили симпатию Лю и назвали поведение женщины «бесстыдным».
Ранее мы писали, как заядлый холостяк из британского города Кеттеринг Алан Клейтон, который не ходил на свидания в течение десяти лет, выставил себя на продажу в Facebook. По словам 30-летнего мужчины, он разочарован в традиционных приложениях для знакомств Tinder и Plenty of Fish и поэтому решил «прорекламировать» себя в социальной сети. Объявление он разместил в группе и описал себя как свободного молодого человека, «бывшего в употреблении». Девушки со всей страны завалили Клейтона сообщениями.
Фото: Pexels.com
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