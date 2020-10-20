Парень сбежал со свидания, на которое девушка привела 23 родственника

Мать решила помочь 29-летнему сыну, живущему в провинции Чжэцзян, в поиске спутницы жизни и договорилась о свидании. Мужчина появился в назначенное время в ресторане и был шокирован: китаянка пришла на встречу не одна: с ней были 23 друзей и родственниов.

По словам «будущей жены», таким образом она хотела проверить кавалера на щедрость. Однако вместо приятного впечатления свита оставила молодому человеку счет на 19 800 юаней (2964 доллара).