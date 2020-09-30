Живущий 10 лет без свиданий холостяк решил продать себя в соцсетях

Алан, который живет дома со своими родителями, двумя братьями и сестрами, не ложился спать, общаясь с прекрасным полом. Многие захотели пожелать парню удачи и вселить в него веру в любовь. «Удачи тебе. Снимаю шляпу перед тобой», - написал один из пользователей. «Молодец, что у вас хватило смелости опубликовать это. Как только вы найдете кого-нибудь, пожалуйста, сообщите нам», - попросил другой юзер. Многие пожелали ему удачи в поиске спутницы. «Для всей семьи поступок Алана стал сюрпризом. Он действительно хороший парень. Он очень услужлив, доброжелателен. Мы, конечно, хотим видеть его счастливым. Он умеет готовить, стирать и убирать, берет нашу собаку Минди на прогулки», - в шутку написал отец Алана Фрэнк. Сам холостяк надеется, что объявление сработает и поможет найти девушку мечты.