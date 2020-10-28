Пара решила провести свадьбу в ресторане фастфуда из-за коронавирусных ограничений

Владелец франшизы Кейт Уокер пошла им навстречу и разрешила провести небольшую церемонию. «В ресторане мы будем принимать все меры предосторожности, чтобы свадьба могла состояться в рамках действующих правительственных ограничений. Мы действительно с нетерпением ждем возможности стать частью их особенного дня», — уточнила она.

«Свадьба не будет такой, какой ее представляли, но мы на седьмом небе от счастья», — объяснила невеста.

Ранее девушка рассказала в социальной сети, как семь месяцев готовилась к свадьбе с не подозревавшим об этом мужчиной. Невеста уточнила, что мужчина, свадьбу с которым она активно организовывала, заявил, что не делал ей предложения. Девушка рассказала парню о том, что собирается купить свадебное платье спустя девять месяцев их «отношений». В ответ молодой человек заявил: он не только забыл о том, что делал предложение, но и вообще не знал, что они встречаются.