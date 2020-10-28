Пара решила провести свадьбу в ресторане фастфуда из-за коронавирусных ограничений
Фото: pixabay.com
Свадьба пройдет в ресторане фастфуда в Мазервелле, недалеко от Глазго, Шотландия. Как уточнила девушка, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, свадьба откладывалась два раза. Пара меняла место бракосочетания дважды, а затем решила провести ее на рабочем месте Мелиссы — ресторане быстрого питания.
27-летняя девушка, проработавшая в филиале последние шесть лет, пытается успеть найти место для свадьбы из-за плохого самочувствия отца.
Владелец франшизы Кейт Уокер пошла им навстречу и разрешила провести небольшую церемонию. «В ресторане мы будем принимать все меры предосторожности, чтобы свадьба могла состояться в рамках действующих правительственных ограничений. Мы действительно с нетерпением ждем возможности стать частью их особенного дня», — уточнила она.
«Свадьба не будет такой, какой ее представляли, но мы на седьмом небе от счастья», — объяснила невеста.
Ранее девушка рассказала в социальной сети, как семь месяцев готовилась к свадьбе с не подозревавшим об этом мужчиной. Невеста уточнила, что мужчина, свадьбу с которым она активно организовывала, заявил, что не делал ей предложения. Девушка рассказала парню о том, что собирается купить свадебное платье спустя девять месяцев их «отношений». В ответ молодой человек заявил: он не только забыл о том, что делал предложение, но и вообще не знал, что они встречаются.
Фото: pixabay.com
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